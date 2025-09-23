نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، على أنه لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان أن إسرائيل ترتكب المذابح بحق المدنيين في غزة حيث فاق عدد الضحايا المدنيين أكثر من 65 ألف فيما لا يزال عدد الأفراد المدفونين تحت الركام غير معروف بعد، مشيرا إلى أن أكثر من 20 ألف ممن قتلوا هم من الأطفال.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "على مر الـ23 شهرا الماضية، قتل طفل في غزة في كل ساعة على يد إسرائيل، وهذه ليست مجرد أرقام وإحصاءات بل هم أشخاص وكل رقم هو شخص وبني آدم وبرئ يقتل ليس بأسلحة فحسب بل بسلاح التجويع أيضا".

ورفع أردوغان خلال كلمته صورة للحياة اليومية في غزة وهي صورة لنساء تحملن أطباقا في أيديهن، وقال "أنصتوا إلى ضمائركم وأجيبوا على السؤال التالي: هل من منطق معقول يبرر هذه الوحشية في هذا العام 2025؟.. هذه الصورة المخجلة في غزة قائمة وتتكرر يوما بعد يوم خلال 23 شهرا".

كما رفع صورة ثانية لأطفال يموتون جوعا في غزة متسائلا: "ما هو الضمير البشري الذي يتحمل مثل هذه الصورة؟.. كيف لنا أن نبقى صامتين في وجه هذه الصورة في عالم يموت فيه الأطفال جوعا كيف لنا أن نتمتع بالسلام والهدوء؟".

وأفاد الرئيس التركي بأن أكثر من 2.5 مليون من سكان غزة يعيشون على مساحة 365 كيلومترا مربعا يتم كل يوم تهجيرهم وإجبارهم على النزوح إلى مناطق أخرى، ناهيك عن انهيار البنى التحتية خاصة في دور الرعاية الصحية.

وأكد أردوغان في كلمته أنه لا يمكن السكوت على ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أنه "من أحلك لحظات البشرية".

ولفت إلى أن الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من حماية موظفيها في غزة.

وتطرق أردوغان إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر والذي اعتبره برهانا على خروج قيادة إسرائيل عن السيطرة، حيث ذكر أن "كل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء وأن الحكومة الإسرائيلية المهووسة بالأرض الموعودة تهدد أمن المنطقة".

هذا، وأعرب الرئيس الترك عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رغم أن أعدادا متزايدة من الدول تعترف بدولة فلسطين.

كما وجه أردوغان الشكر لكل الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، داعيا كل الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد بأن تعترف بدولة فلسطين وفي أقرب الآجال.

وطالب أيضا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة طاقم الإبادة الجماعية.

من المهم الإشارة إلى أن أردوغان بدأ كلمته بالتذكير بالكلمات الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول إن غايتها هو "صون الأمن والسلم الدوليين"، حث قال "ونحن نحتفل بالذكرى الثمانين للأمم المتحدة في هذه القاعة، يشهد العالم الأحداث الخطيرة والتي تلقي بظلال قاتمة على كلمات ميثاق الأمم المتحدة ومادته الاستهلالية، وخاصة ما يحدث في غزة بشكل خاص التي تشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 700 يوم".

في ما يلي أهم ما جاء في كلمة أردوغان والملفات التي تحدث عنها:

- الحرب على غزة

- نحن هنا اليوم على المنصة لنتحدث باسم شعبنا والشعب الفلسطيني الذي يراد إسكات صوته.

- ما يحدث في غزة إبادة وليس حربا على الإرهاب.

- مشاهد الأطفال الأبرياء مبتوري الأطراف للأسف باتت معتادة اليوم في غزة.

- تاريخ الإنسانية لم يشهد في القرن الأخير وحشية مثل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

- إذا وخزت شوكة صغيرة يد طفل يحترق قلبا والديه لكن في غزة تبتر أطراف الأطفال من دون تخدير.

- أي ضمير يتحمل هذا؟ أي وجدان يستطيع التزام الصمت تجاهه؟ هل يمكن أن يكون هناك سلام في عالم يموت فيه الأطفال جوعا ولانعدام الدواء؟.

- تهديد إسرائيل لا يقتصر على غزة والضفة الغربية بل يشمل السلام الإقليمي أيضا بهجمات على سوريا وإيران واليمن ولبنان.

- أرض غزة وتربتها لم تعد صالحة للحياة البشرية والحيوانية

- ما تفعله إسرائيل في غزة ليس حربا على الإرهاب إنما سياسة احتلال وتهجير ونفي وقتل جماعي تنفذ تحت ذريعة أحداث 7 أكتوبر.

- لا حرب في غزة فمن جهة هناك جيش نظامي مزود بأحدث الأسلحة وأكثرها فتكا ومن جهة أخرى هناك مدنيون أبرياء.

- حالة الجنون الإسرائيلية في فلسطين تثير قلق واستنكار اليهود أصحاب الضمائر الحية وتغذي معاداة السامية عالميا ولم يعد استمرارها ممكنا.

- من الضروري ضمان محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية في غزة بموجب القانون الدولي.

- أنا واثق من أن ذلك سيتحقق.

- إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من حجب حقيقة ما يحدث في قطاع غزة.

- الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف.

- غزة تدمر بذريعة حماس ولكن المدنيين الأبرياء يقتلون أيضا في الضفة الغربية.

- القيم الغربية تتآكل بسبب العدوان الإسرائيلي.

- الحكومة الإسرائيلية المهووسة بالأرض الموعودة تهدد أمن المنطقة.

- أناشد جميع زعماء العالم، اليوم هو يوم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين.

- الهجوم على قطر

- إسرائيل تشن هجمات على دول المنطقة والهجوم على قطر برهان على خروج قيادة إسرائيل عن السيطرة.

- إدارة إسرائيل فقدت السيطرة بالكامل واتضح مرة أخرى أن نتنياهو ليس لديه نية للسلام أو لإنقاذ الرهائن.

- كل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء.

- الأزمة السورية

- الشعب السوري الذي انتصر في المعركة ضد نظام متعطش للدماء سيتوج نصره بتضحيات كبيرة بتحقيق تطلعاته.

- كلما ترسخ الاستقرار في سوريا فإن السوريين سيكونون هم الرابحين دون شك ومعهم جميع الدول المجاورة وكل المنطقة.

- الأزمة الأوكرانية

- سنواصل السعي لإرساء وقف إطلاق نار خلال الفترة المقبلة انطلاقا من مبدأ لا منتصر في الحرب ولا خاسر في سلام عادل.

- القبارصة الأتراك

في جزيرة قبرص دولتان وشعبان والقبارصة الأتراك هم شركاء لديهم حقوق متساوية في الجزيرة ولن يقبلوا بأن يكونوا أقلية.

- لن تنجح المشاريع التي تستبعد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من شرق البحر المتوسط.

- على المجتمع الدولي أن ينهي العزلة غير العادلة المستمرة منذ نصف قرن عن القبارصة الأتراك.

- لا يمكن لحل قضية قبرص البناء على "نموذج الاتحاد" الذي تمت تجربته عدة مرات من قبل ولكنه استُنزف بسبب الموقف المتصلب للجانب الرومي.

- أدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها.

- نريد أن نرى بحر إيجة وشرق المتوسط حوضا للاستقرار تُحترم فيه المصالح المشروعة للأطراف المعنية ومستعدون للتعاون البناء في أي موضوع بهذا الصدد.

- الحرب في السودان

- وقف إراقة الدماء وإرساء السلام المستدام في السودان مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وسنواصل جهودنا في هذا الصدد.

- الذكاء الاصطناعي والأسرة

- ينبغي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية لا أداة جديدة للهيمنة

- مؤسسة الأسرة اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى وتركيا ستواصل الدفاع عنها في وجه الهجمات المتزايدة

- لا شك أن عالما أكثر عدلا أمر ممكن وتركيا ستواصل نضالها بصبر لإنشائه.

- سنواصل القول إن العالم أكبر من 5 حتى تأسيس نظام يكون فيه المحق قويا وليس القوي محقًا.