نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إندونيسيا: مستعدون لإرسال 20 ألف عسكري لحفظ السلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده مستعدة للمساهمة في عمليات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم بموافقة الأمم المتحدة.

وأشار رئيس إندونيسيا إلى أن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف عسكري أو حتى المزيد للمشاركة في قوات حفظ السلام في غزة وأوكرانيا وليبيا والسودان.

وأضاف: "إذا اتخذ مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة مثل هذا القرار، فإن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألفا أو حتى أكثر من أبنائنا وبناتنا لتحقيق السلام - في غزة، أو في أي مكان آخر - في أوكرانيا، في السودان، في ليبيا - في أي مكان يحتاج إلى ترسيخ السلام".