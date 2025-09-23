نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يغيّر لهجته تجاه الأمم المتحدة بعد انتقادات حادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غيّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهجته تجاه الأمم المتحدة بعد انتقاد شديد وجهه للمنظمة خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في البداية، وصف ترامب المنظمة بأنها "عاجزة وغير قادرة على حل الأزمات"، مشيرًا إلى أن إنجازاته في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية كانت أكبر من أي مساهمة حصل عليها من الأمم المتحدة.

تصريحات ترامب المغايرة

في وقت لاحق، خلال اجتماع ثنائي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة تدعم الأمم المتحدة "بنسبة 100 بالمئة"، مضيفًا: "قد أختلف أحيانًا مع المنظمة، لكني أؤيدها بشدة لأن إمكانات السلام فيها عظيمة". هذه التصريحات جاءت لتخفف من لهجته الانتقادية السابقة وتعيد التوازن الدبلوماسي أمام زعماء العالم الحاضرين.

خطوات ترامب السابقة ضد الأمم المتحدة

خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته، تحرك ترامب لتقليص الدعم الأميركي للمنظمة. فور تنصيبه، أصدر أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وأعلن إنهاء مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما راجع عضوية الولايات المتحدة في مئات المنظمات الدولية لتقييم مدى توافقها مع سياسات "أميركا أولًا".

تأثير التمويل الأمريكي على الأمم المتحدة

يعاني موظفو وزوار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف من قيود مالية أدت إلى توقف المصاعد والسلالم المتحركة بشكل متقطع لتوفير المال. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر التمويل من الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر مانحة للهيئة العالمية، ما خلق أزمة سيولة أثرت على العمليات اليومية للأمم المتحدة.

لمسة ساخرة خلال الخطاب

أثناء خطابه في الجمعية العامة، أشار ترامب بطريقة ساخرة إلى المشاكل التقنية داخل مبنى الأمم المتحدة، قائلًا: "كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة هو سلم متحرك توقف في منتصف الطريق"، في إشارة إلى أجهزة التلقين التلفزيوني المعطلة والمصاعد غير الصالحة، مما أضفى جانبًا خفيفًا على كلماته الصارمة تجاه المنظمة.