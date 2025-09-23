نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها من روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من القوات الروسية، حسب ما نشره موقع “سكاي نيوز” عربية، مؤكدًا أن الدعم الدولي يجب أن يتركز على تمكين كييف من الدفاع عن سيادتها واستعادة أراضيها المحتلة. وأضاف ترامب أن الاستراتيجية الأوكرانية يجب أن توازن بين القوة العسكرية والدبلوماسية للوصول إلى حل مستدام للنزاع.

تأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات دبلوماسية متشابكة، بعد سلسلة من الأحداث المتعلقة بموقف الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة وسياساتها في الخارج. ففي نيويورك، انتقد ترامب سابقًا المنظمة الدولية ووصفها بالعاجزة، قبل أن يغير لهجته لاحقًا ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة، معتبرًا أن إمكاناتها للسلام عظيمة. هذا السياق يعكس موقفه العام من القضايا الدولية الحساسة وحرصه على التأكيد على دور أمريكا في الحفاظ على التوازنات العالمية.

وأوضح ترامب أن تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري والاستراتيجي لا يعني الانحياز فقط، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز استقرار المنطقة ومنع أي توسع روسي إضافي. وشدد على أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى يجب أن تستمر في تقديم المساعدة لا سيما في مجالات التدريب العسكري والإمدادات الدفاعية، مع الحفاظ على الضغوط الدبلوماسية على روسيا.

وأكد ترامب أن استعادة أوكرانيا لكامل أراضيها لا تعتمد فقط على المعدات العسكرية، بل على الاستراتيجية الصحيحة والقيادة السياسية الحازمة، مضيفًا أن الدعم الدولي والإقليمي سيشكل عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، مع ضرورة إبقاء المجتمع الدولي متحدًا حول المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية ورفض التوسع العدواني.