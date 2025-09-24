نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترمب: أتوقع أن نعقد اجتماعًا ناجحًا بشأن غزة الليلة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أتوقع أن نعقد اجتماعا ناجحا بشأن غزة الليلة"، وأضاف ".ان الحرب في غزة يجب أن تنتهي ونريد عودة جميع الرهائن لديارهم".

وتعقد الإدارة الأمريكية قمّة بشأن الحرب على فطاع غزة، بمشاركة القاهرة والدوحة وعمّان وأنقرة وأبو ظبي، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، وفقا لوسائل الإعلام الاسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية 12، أن الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، قد دعا قادة السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا، لاجتماع في نيويورك بشأن، الحرب على قطاع غزة.

تفاصيل اجتماع ترامب مع القادة العرب بحضور مدبولي

انطلق مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القادة العرب والمسلمين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدد من الزعماء الآخرين.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، عن مطالب القادة العرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الاجتماع بين الجانبين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن «أمير قطر والقادة العرب سيحملون رسالة واضحة بأن إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو، المعوق الرئيسي للسلام في المنطقة».

وأشار إلى أن «القادة سيؤكدون الحاجة إلى موقف دولي تقوده الولايات المتحدة، يجعل من إنهاء الحرب خيارًا لا بديل عنه، للوصول إلى حالة سلام في المنطقة؛ تنهي التصاعد في الاعتداءات المختلفة على الدول العربية، وتضمن سيادة كل تلك الدول، ومنها قطر».

إجماع على أهمية اجتماع ترامب

وفي معرض الحديث عن أهمية اللقاء، لفت موقع أكسيوس، إلى أن أهمية اللقاء، تكمن في أنه يأتي قبل أيام، من استضافة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي سياق الحديث عن أهمية اللقاء، علق أيضا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على الاجتماع المرتقب ، معتبرا أنه "مهم جدا" لأنه سيتيح لقادة هذه الدول، فرصة إبراز رؤيتهم لحل الآزمة الفلسطينية.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، عبر صفحته على منصة "إكس" قائلا: "لا بد لهذه الدول الخمس، باعتبارها حليفة للولايات المتحدة، ولقادتها علاقة صداقة شخصية مع الرئيس ترمب، أن تطرح أمامه آراءها بصراحة ووضوح بأن استمرار الوضع الكارثي في غزة سيلحق بحلفاء أميركا الضرر، وبمصالحها هي أيضا في المستقبل".