نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطل السلم الكهربائي يثير موقفًا محرجًا لترامب وزوجته أثناء صعودهما إلى قاعة الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، موقفًا غير متوقع أثناء صعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته إلى المنصة، بعد أن تعطل السلم الكهربائي المؤدي إلى القاعة.

ووفقًا لمصادر قريبة من الحدث، توقف السلم الكهربائي لفترة قصيرة، ما اضطر ترامب وزوجته إلى التوقف مؤقتًا، قبل أن يتم إصلاح العطل بسرعة. ولم يتضح بعد ما إذا كان العطل سببه خلل تقني مؤقت أو مشكلة في الصيانة.

وردًا على الحادث، أصدر البيت الأبيض بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن الأمر كان مجرد عطل فني عابر، وأن الرئيس السابق وزوجته لم يصابا بأي أذى، مشددًا على أن جميع الإجراءات الأمنية والتقنية في القاعة تعمل بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الموقف أثناء تحضير ترامب لاجتماع مع عدد من القادة العرب والمسلمين، حيث من المقرر أن يناقش قضايا مثل وقف الحرب في غزة واستعادة الرهائن والجثث، إلى جانب بحث التطورات الدولية مثل الأزمة الأوكرانية والموقف الروسي.

ولم يعلق ترامب شخصيًا على الحادث، واكتفى بالتقدم نحو منصة القاعة لاستكمال جدول أعماله المقرر.