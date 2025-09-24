نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى نتائج لقاء ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، من بينهم قطر، السعودية، مصر، إندونيسيا، تركيا وباكستان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا اللقاء بأنه "الأهم لهذا اليوم".

وقال ترامب: "هذا هو أهم اجتماع لي، لقد عقدت اجتماعات مهمة، لكن هذا هو الأهم بالنسبة لي، لأننا سننهي أمرًا ربما ما كان ينبغي أن يبدأ أبدًا". وأضاف: "لقد عقدنا 32 اجتماعًا هنا، لكن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة".

جلس ترامب على رأس طاولة الاجتماعات، بينما جلس القادة الآخرون على الجانبين، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وقبل دخوله القاعة، أكد الرئيس للصحفيين أن الاجتماع سيكون "مهمًا للغاية" لمناقشة الوضع في غزة.