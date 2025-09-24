نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس… والأمم المتحدة عاجزة عن الإنجاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات مثيرة للجدل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المؤسسة العالمية تمتلك "إمكانات هائلة" لكنها في الغالب "لا ترتقي إلى مستوى هذه الإمكانات، على الأقل في الوقت الحالي". وأضاف ترامب أن ما تقوم به المنظمة غالبًا يقتصر على "كتابة رسائل شديدة اللهجة دون متابعة تنفيذها على أرض الواقع".

وجاءت تصريحات ترامب، حسب فيديو نشره موقع سكاي نيوز عربية، قبل اجتماع هام عقده مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم قطر، السعودية، مصر، إندونيسيا، تركيا وباكستان. واصفًا اللقاء بأنه "الأهم لهذا اليوم".

وأشار ترامب إلى أن موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل "مكافأة لحماس"، معتبرًا أن هذه المكافآت تأتي على "فظائعهم"، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها الحركة، بما في ذلك أحداث 7 أكتوبر الأخيرة. وأوضح أن المجتمع الدولي، بدلًا من أن يوضح مطالبه بشكل صريح تجاه حماس، اكتفى بمحاولات متفرقة، ولم يحقق أي تقدم في إطلاق الرهائن أو فرض وقف إطلاق النار. وقال ترامب: "كان من الممكن حل هذا الأمر منذ وقت طويل لو توحد الجميع حول رسالة واحدة واضحة".

الرغم من إمكاناتها الكبيرة لم تنجح.. ترامب عن الأمم المتحدة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمم المتحدة، على الرغم من إمكاناتها الكبيرة، لم تنجح في تحويل هذه الإمكانات إلى أفعال ملموسة، معتبرًا أن "كل ما يبدو أنهم يفعلونه هو إصدار بيانات رسمية لا تتبعها أي خطوات تنفيذية". واعتبر أن هذا النمط من العمل يؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلًا من حلها، خصوصًا في النزاعات الحرجة مثل الوضع في غزة.

خلال الاجتماع، جلس ترامب على رأس طاولة المباحثات، فيما جلس القادة الآخرون على الجانبين، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وقبل دخوله القاعة، قال ترامب للصحفيين إن الاجتماع سيكون "مهمًا للغاية"، وأنه يهدف إلى تحقيق تقدم حقيقي في قضية غزة، خصوصًا فيما يتعلق بإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأكد ترامب أن الاجتماع يمثل فرصة لإنهاء أمور "ربما ما كان ينبغي أن تبدأ أبدًا"، مشددًا على أهمية وضوح الرسائل الدولية تجاه حماس وتوحيد المواقف العربية والإسلامية والأمريكية حول هذا الملف الحساس. وأضاف: "لقد عقدت 32 اجتماعًا هنا في الأمم المتحدة، لكن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لي".

كان حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" بعد أن قال إنه اطلع على تقرير يفيد بأن الحركة نقلت الرهائن لاستخدامهم كـ"دروع بشرية"، من أنه إذا استمرت في هذه التحركات، فإن "كل الاحتمالات واردة".

وذكر ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، الاثنين : "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي، وآمل أن يدرك قيادات حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على مثل هذا الفعل".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية لم يشهدها إلا القليل من الناس من قبل، لا تدعوا هذا يحدث، وإلا، فإن كل الاحتمالات واردة، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن".