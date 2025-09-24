نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب لـ أمير قطر: «لقد قمت بعمل رائع» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول لقائه بالقادة العرب، إن هذا الاجتماع هو الأهم بالنسبة له لأنهم سيضعون حدًا للحرب على غزة.

أول تعليق من ترامب بعد انتهاء اجتماعه مع قادة العرب والمسلمين بشأن غزة

وافتتح الرئيس الأمريكي اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه الاجتماع الأهم بالنسبة له، مشددا على أن هدفه يتمثل في إنهاء الحرب الدائرة في غزة وضمان إعادة الرهائن.

وأضاف ترامب: «نريد وضع حد للحرب في غزة التي ما كان من المفترض أن تحصل، واستعادة الرهائن».

وصرح بأن غالبية الرهائن قد أطلق سراحهم وأن الجهود تتركز على استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه يريد إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وخاطب ترامب أمير دولة قطر بالقول: «لقد قمت بعمل رائع وأنا أقدر لك ذلك».

واستطرد قائلا: «أنا أحترم القادة العرب والمسلمين ونريد أن نضع حدا للحرب في غزة».

وفي المقابل، شدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن الاجتماع لوقف الحرب واستعادة الرهائن.

وقال أمير قطر الوضع سيء جدا في غزة ويجب أن نفعل ما في وسعنا لوضع حد للحرب، مضيفا: «نعول عليك من أجل وقف الحرب».