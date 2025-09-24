قصف 12 منشأة لوكالة الأونروا في غزة

قصف 12 منشأة لوكالة الأونروا في غزةأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لضربات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان، أن من بين المنشآت المستهدفة 9 مدارس إضافة إلى مركزين صحيين، كانت تؤوي أكثر من 11 ألف نازح، محذرةً من تداعيات هذه الهجمات على حياة المدنيين وقدرة الوكالة على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وأشارت إلى أن أنشطتها في مدينة غزة انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة لتدهور الوضع الأمني، كما اضطر المركز الصحي الوحيد التابع للأونروا شمالي وادي غزة (مخيم الشاطئ) إلى تعليق عملياته في 13 من الشهر الجاري، بسبب تكثيف الهجمات والأضرار التي لحقت به خلال الغارات.

وقالت الوكالة إن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة، إلى جانب الاضطرابات الشديدة في العمليات الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، تعيق بشدة آخر شرايين الحياة المتبقية للمدنيين في مدينة غزة.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 16 سبتمبر الحالي إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية، موضحة أن "إسرائيل" منعت وكالات الإغاثة الموثوقة (بما فيها الأونروا) من إيصال المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف "تدمير الفلسطينيين في غزة ماديا من خلال ظروف معيشية قاسية في القطاع".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو نصف حركات النزوح التي تجاوزت 246800 حركة والتي تم تسجيلها منذ منتصف أغسطس الماضي حدثت خلال الأسبوع الماضي وحده، مع تزايد التقارير عن الأسر النازحة التي تنام في الشوارع أو في خيام مؤقتة وتكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأشارت الأونروا إلى أن القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية، بما في ذلك تركيب بوابات طرق جديدة للسيطرة على حركة الفلسطينيين داخل المجتمعات وخارجها في جميع أنحاء المنطقة.