نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بأسلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في وسط العاصمة أوسلو بالقرب من السفارة الإسرائيلية، مؤكدة القبض على شخص واحد، مع عدم استبعاد تورط آخرين في الحادث.

وأشارت الشرطة إلى العثور على عدة عبوات ناسفة غير منفجرة في شارع بيلستريدت، لافتة إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة يدوية وُضعت على خط ترام.

وقع الانفجار على مقربة من حرم جامعي، وعلى بعد نحو 500 متر فقط من القصر الملكي والسفارة الإسرائيلية في أوسلو. وحتى الآن لم تُسجل أي إصابات بشرية.

وأصدرت السلطات النرويجية، في إجراء استثنائي، رسالة طوارئ عبر الهواتف المحمولة لسكان العاصمة، طالبتهم فيها بتوخي الحذر والابتعاد عن موقع الانفجار والنوافذ لاحتمال وجود عبوات أخرى لم تنفجر بعد.

خلفية أمنية متوترة في أوسلو

يأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إغلاق مطارات في أوسلو وكوبنهاجن نتيجة رصد طائرات مسيّرة مجهولة. وأعلنت شركة أفينور النرويجية المشغلة للمطارات إغلاق المجال الجوي لمطار أوسلو منتصف الليل، مع تحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة.

النرويج تعترف بدولة فلسطين

وفي سياق متصل، أعلنت النرويج رسميًا اعترافها بدولة فلسطين خلال مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة وُصفت بالتاريخية لدعم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إن منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة «أمر غير عادل»، مشددًا على ضرورة تمثيل فلسطين بشكل كامل في جميع المحافل الدولية.

دعم الإصلاح وتعزيز المؤسسات الفلسطينية

أكد ستوره أن السلطة الفلسطينية مطالَبة بالاستمرار في جهود الإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة، موضحًا أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين يعني رفض الإرهاب ودعم الحل السياسي.

وأضاف: «مكان فلسطين الطبيعي هو في الأمم المتحدة إلى جانب باقي دول العالم»، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.