العالم اليوم - ماكرون يحذر من مبدأ "البقاء للأقوى" في الشؤون الدولية

انتم الان تتابعون خبر ماكرون يحذر من مبدأ "البقاء للأقوى" في الشؤون الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:21 صباحاً - حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن يسيطر على العلاقات الدولية نهج "البقاء للأقوى".

وقال ماكرون: "هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا... خطر أن يكون البقاء للأقوى. إنه خطر أن تسود أنانية القلّة".

وأضاف: "لن نرضخ لشريعة الغاب من قبل البعض في العالم".

وتابع قائلا إنه "يجب احترام أحكام مؤسسات العدل الدولية وعدم تفعيل ازدواجية المعايير".

وشدد على ضرورة "تعزيز صلاحيات لوائح المؤسسات الدولية الموجودة"، مضيفا أن "المتصارعين في عدد من حروب العالم ينتهكون اتفاقيات جنيف الدولية".

وأكد دعمه القوي لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن وخصوصا لصالح القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قال ماكرون: "أوكرانيا تريد السلام لا الحرب".

وأشار إلى أنه "حان الوقت لكي تقوم روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وبالنسبة لملف الحرب في غزة، قال ماكرون إن: "142 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح أن "الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما تواصل انتهاك سيادة جيرانها".

وثمّن ماكرون في كلمته "قرار تمديد مهام عمل بعثة قوات الـيونيفيل في لبنان".

واختتم ماكرون كلمته بالقول إنه سيلتقي الرئيس الإيراني الأربعاء لبحث مسألة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مضيفا: "إما أن تقدم إيران على خطوة إيجابية وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملها أو سيعاد فرض العقوبات".