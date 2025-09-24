العالم اليوم - الشرع: نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لتعميم السلام بالمنطقة

انتم الان تتابعون خبر الشرع: نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لتعميم السلام بالمنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:21 صباحاً - قال الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء إنه على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ8 من ديسمبر 2024، مشددا على أنه ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق.

وأضاف الشرع: "على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ 8 من ديسمبر 2024 ونحن قلنا لن نكون مصدر خطر لأحد".

وتابع قائلا إن "سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق".

وشدد على أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام في المنطقة".

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، قال الشرع إن "استقرار سوريا مرتبط بوحدتها، وأي محاولة تقسيم سيولد صراعات خطيرة".

وأوضح أن "أي حديث عن تقسيم سوريا يؤذي سوريا أولا ودول الجوار لا سيما تركيا والعراق".

وأكد على الحاجة إلى تطبيق العدالة الانتقالية "من دون إخافة الناس أو إشعار أي فئة بأنها مستهدفة".

وأشار إلى أنه "منذ أن تحررت دمشق عاد مليون شخص إلى سوريا وانخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90 في المئة".

وبالنسبة لملف الأكراد، قال الشرع إن "واشنطن تستطيع أن تساعد الأكراد على الاندماج في قوات الدولة السورية".

وتطرق الشرع إلى ملف السويداء أيضا، حيث قال "في السويداء وقعت أخطاء من الجميع وهناك مساعٍ جديد للمصالحة وتأليف القلوب".

واختتم الشرع تصريحاته قائلا إن زيارته إلى نيويورك "عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي".