العالم اليوم - غزة.. 20 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:16 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، بسقوط 20 قتيلا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، مقتل 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إن "أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة".

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود".

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و"تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها".

وكانت الوزارة أعلنت، الإثنين، عن خروج مستشفيين في مدينة غزة شمالي القطاع عن الخدمة، بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البري والأضرار الناجمة عن القصف المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة.

وبعد مرور نحو عامين على بدء الحرب، تصف إسرائيل مدينة غزة بأنها آخر معاقل حركة حماس، ويواصل الجيش الإسرائيلي هدم المباني السكنية التي يقول إن الحركة تستخدمها منذ شنت إسرائيل هجومها البري على المدينة هذا الشهر.