العالم اليوم - جيمي كيميل يعتذر.. وترامب يهدد بالتحرك "قضائيا"

انتم الان تتابعون خبر جيمي كيميل يعتذر.. وترامب يهدد بالتحرك "قضائيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 08:20 صباحاً - عاد المذيع الفكاهي الأميركي جيمي كيميل إلى برنامجه الحواري الليلي، الثلاثاء، بعد إيقاف استمر ما يقرب من أسبوع، وكاد يجهش بالبكاء قائلا إنه لم يكن يحاول إطلاق مزحة بشأن مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال كيميل، وقد انكسر صوته: "ليست لدي أوهام بشأن تغيير رأي أي شخص، لكن أريد أن أوضح أمرا لأنه مهم بالنسبة لي كإنسان، وهو أن تفهموا أنه لم يكن في نيتي أبدا الاستهانة بجريمة قتل شاب. لا أعتقد أن هناك ما هو مضحك في ذلك".

وأضاف كيميل: "كما أنه لم يكن في نيتي تحميل أي جماعة بعينها مسؤولية أفعال شخص كان من الواضح أنه مضطرب للغاية. كان ذلك في الحقيقة عكس النقطة التي حاولت إيصالها".

وأوضح أنه يفهم أن تعليقاته الأسبوع الماضي بدت للبعض "إما غير مناسبة في توقيتها أو غامضة، وربما الأمرين معا".

وانتقد كيميل المحطات التابعة لشبكة "آيه بي سي" التي أوقفت عرض برنامجه قائلا: "هذا غير قانوني. هذا ليس متماشيا مع المبادئ الأميركية. هذا ضد قيم أميركا".

كما شكر الأشخاص الذين دعموا موقفه، بل وحتى أولئك الذين لا يحبونه لكنهم دافعوا عن حقه في الكلام، ومن بينهم السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس.

وقال: "يتطلب الأمر شجاعة لكي يتحدثوا ضد هذه الإدارة. وقد فعلوا ذلك ويستحقون التقدير".

وأثار كيميل غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل الناشط تشارلي كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة جمهورية وعلّل فعلته بـ"الكراهية" التي قال إنّ كيرك كان ينشرها.

وقال المذيع في حلقة بثّت في 15 سبتمبر: "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل زمرة ماغا (مؤيدي ترامب) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنّه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وفي بيانها الصادر، الإثنين، أوضحت ديزني أن قرار تعليق البرنامج مؤقتا اتُّخذ "لتجنب تأجيج التوتر في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا".

ترامب ينتقد.. ويهدد بالقضاء

من جانبه، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار "آيه بي سي" إعادة برنامج كيميل إلى الهواء بعد أن أوقفته فجأة الأسبوع الماضي بضغط من الهيئة الحكومية الناظمة للإعلام، مهدّدا بالتحرّك ضدّ الشبكة التلفزيونية.

وفي منشور على موقعه "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي اتّهم الرئيس الجمهوري (79 عاما) شبكة "آيه بي سي" بـ"بثّ 99 بالمئة من القمامة الإيجابية عن الديمقراطيين"، كما اتّهم كيميل بأنّه "ذراع أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية"، إدارة الحزب الديمقراطي.

وأضاف: "أعتقد أنّنا سنختبر آيه بي سي في هذا الأمر. لنرى كيف سنفعل ذلك. في المرة الأخيرة التي هاجمتهم فيها، دفعوا لي 16 مليون دولار".

وأتى منشور "آيه بي سي" قبيل الموعد المقرر لعودة برنامج "جيمي كيميل لايف" إلى الهواء مساء الثلاثاء.

عودة برنامج "جيمي كيميل لايف"

والإثنين، أعلنت شبكة ديزني أنّ برنامج الكوميدي الشهير الذي أثار إيقافه الأسبوع الماضي جدلا بشأن حرية التعبير في الولايات المتحدة سيعود إلى الشاشة.

وأوضحت الشركة المالكة لقناة "إيه بي سي" في بيان "لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية في إجراء محادثات مدروسة مع جيمي، وبعد تلك المناقشات، اتخذنا قرارا باستئناف عرض البرنامج بدءا من الثلاثاء".

وأعلنت "آيه بي سي"، الأربعاء، وقفها عرض برنامج الفكاهي جيمي كيميل المعروف بنقده اللاذع لترامب، "إلى أجل غير مسمى".

وأتى هذا القرار بعد ساعات من تنديد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) بريندان كار بـ"سلوك مشين" للمذيع الفكاهي بسبب تعليقات اتهم فيها اليمين الأميركي باستغلال اغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك لأغراض سياسية.

كما هدّد كار، الحليف المقرب لترامب، بإلغاء تراخيص الشبكات التي تبثّ برنامج كيميل.