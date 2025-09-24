العالم اليوم - رئيس كولومبيا يدعو لمحاكمة ترامب ومسؤولين أميركيين

انتم الان تتابعون خبر رئيس كولومبيا يدعو لمحاكمة ترامب ومسؤولين أميركيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:28 صباحاً - دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الثلاثاء، إلى محاكمة مسؤولين أميركيين، بمن فيهم نظيره الأميركي دونالد ترامب، على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة ضد قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال بيترو، تعليقا على الضربات التي أودت بحياة أكثر من 12 شخصا: "سمح ترامب بإطلاق الصواريخ على هؤلاء الشباب الذين كانوا يحاولون ببساطة الهروب من الفقر"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وتساءل خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هل كان ذلك ضروريا حقا ضد الشباب الفقراء العزل في منطقة البحر الكاريبي؟"، مضيفا أنه على الرغم من أن المستهدفين "ربما كانوا يمتلكون كمية معينة من المخدرات، إلا أنهم ليسوا تجار مخدرات".

وانتقد بيترو بشدة سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات، مدعيا أنها تهدف إلى دعم "سياسة الهيمنة".

وقال الرئيس الكولومبي: "سياسة مكافحة المخدرات لا تهدف إلى وقف الكوكايين القادم إلى الولايات المتحدة، بل تهدف إلى السيطرة على شعوب الجنوب ككل".