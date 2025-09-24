نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الولايات المتحدة تطالب حماس بتسليم السلاح وتحمّلها مسؤولية الأزمة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي مايك والتز أن الولايات المتحدة تشترط على حركة حماس تسليم أسلحتها والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، معتبرًا أن السلام في الشرق الأوسط غير ممكن ما دامت الحركة تحتفظ بقدراتها العسكرية.

تحميل حماس مسؤولية الأزمة

وأوضح والتز، خلال كلمته في جلسة المجلس، أن المعاناة الإنسانية في غزة مسؤولية مباشرة لحماس، مشيرًا إلى أن النزاع سيظل في طريق مسدود ما دامت الحركة تشكل جزءًا رئيسيًا من الأزمة.

الموقف الأمريكي من الاعتراف بفلسطين

شدد المندوب الأمريكي على أن الاعتراف بدولة فلسطين وحده لا يغيّر الواقع على الأرض، مؤكدًا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد التهديدات.

خطوات مطلوبة للحل

أشار والتز إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الدعم الدولي في قضايا أخرى مثل أوكرانيا ساعد في استعادة الأراضي المحتلة، أما في ملف غزة، فلا بد من خطوات ملموسة من حماس تشمل:

وقف العمليات المسلحة.

الإفراج عن المحتجزين.

التخلي عن السلاح كمدخل لأي تسوية عادلة.

وختم بالقول إن حماس "السبب الرئيسي للأزمة في غزة"، مؤكدًا أن أي مسار للسلام لا يمكن أن يقوم دون معالجة هذا الملف.