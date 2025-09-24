نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: الاعتراف بدولة فلسطين مرهون بتحقيق حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يسهم ذلك في تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط.

تصريحات كوريا الجنوبية في مجلس الأمن

أوضح الوزير أن سيول ستواصل دورها الفعال في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين.

أضاف أن كوريا الجنوبية تتفهم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته، معتبرًا أن الحل القائم على دولتين هو الخيار الواقعي الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

جاءت الجلسة برئاسة كوريا الجنوبية التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن كعضو غير دائم.

الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين

تزامنت هذه التصريحات مع تصاعد زخم الاعتراف بفلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، حيث اعترفت مؤخرًا كل من كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين.

الموقف من أوكرانيا والتعاون العسكري بين موسكو وبيونج يانج

في جلسة أخرى بشأن أوكرانيا، أعرب الوزير الكوري عن مخاوفه من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، مؤكدًا أن هذا التعاون:

يقوض نظام حظر الانتشار العالمي.

يطيل أمد الحرب في أوكرانيا.

يثير مخاوف أمنية خطيرة في شبه الجزيرة الكورية.

ودعا كلًا من روسيا وكوريا الشمالية إلى وقف أنشطتهما العسكرية المشتركة فورًا، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.