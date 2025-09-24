نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا وكندا ودول أوروبية تدعو إسرائيل لفتح ممر طبي لعلاج مرضى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت بريطانيا وكندا وعدد من الدول الأوروبية بيانًا مشتركًا، أمس الثلاثاء، أعربت فيه عن استعدادها لدعم علاج المرضى من قطاع غزة عبر تقديم تبرعات مالية أو إرسال فرق طبية ومعدات، مشددة على ضرورة توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.

أبرز ما جاء في البيان

دعوة إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لإخلاء المرضى من غزة وتمكينهم من تلقي العلاج الحيوي.

التأكيد على ضرورة رفع القيود عن إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع، التزامًا بالقانون الدولي والإنساني.

حث إسرائيل على تسهيل عمل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين وضمان احترام العاملين في المجال الطبي وحمايتهم، مع تأمين مرورهم الآمن.

الدول الموقعة على البيان

شمل التوقيع وزراء خارجية:

بريطانيا، كندا، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، إضافة إلى وزيري التعاون الإنمائي في فنلندا وهولندا، وكذلك مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة وإدارة الأزمات.