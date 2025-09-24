نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منفذ محاولة اغتيال ترامب يحاول الانتحار داخل قاعة المحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاول ريان روث، المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، أن يطعن نفسه في الرقبة مستخدمًا قلمًا بعد دقائق من صدور حكم الإدانة ضده، حسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت التقارير إن هيئة المحلفين، المكونة من خمسة رجال وسبع نساء، خلصت بعد ساعتين من المداولة إلى إدانة «روث» بجميع التهم المنسوبة إليه.

وخلال مغادرة أعضاء الهيئة قاعة المحكمة، حاول المتهم الانتحار، قبل أن يتدخل أفراد خدمة «المارشالات» بسرعة، ويوقفوه ويسحبوه إلى خارج القاعة.

صدمة داخل المحكمة

شهدت القاعة حالة من التوتر، إذ بدأت ابنة المتهم، سارة روث، في الصراخ قائلة: "أحبك يا أبي.. لا تفعل أي شيء.. سأخرجك.. إنه لم يؤذِ أي أحد"، مؤكدة أن القضية المقامة ضده ملفقة.

وعاد «روث» لاحقًا أمام القاضي وهو مكبل اليدين، دون سترة أو ربطة عنق، ودون آثار دماء على ملابسه.

موعد الحكم النهائي

أعلن القاضي أن النطق بالحكم النهائي سيكون في الثامن من ديسمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث يواجه «روث» عقوبة السجن مدى الحياة.

تفاصيل محاولة الاغتيال

وكشفت وثائق قضائية أمريكية، أن «روث» البالغ من العمر 58 عامًا، كان قد خيم خارج ملعب جولف بفلوريدا لمدة 12 ساعة مزودًا بطعام وبندقية، مترصدًا لحظة وجود ترامب.

إلا أن عملاء الخدمة السرية تمكنوا من إحباط الهجوم بعد إطلاق النار تجاهه، ليُلقى القبض عليه لاحقًا في مقاطعة مجاورة.

وفي تعليقه على الحادث، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»: "روث كان رجلًا شريرًا بنيّة شريرة، وقد ألقوا القبض عليه"، موجهًا الشكر لوزارة العدل والمدعين العامين على مجهوداتهم.