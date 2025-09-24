نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل "جيش دولي قوي" لتحرير فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة قيام دول الجنوب العالمي بتشكيل "جيش دولي قوي" من أجل تحرير فلسطين والدفاع عن شعبها، في مواجهة ما وصفه بـ "الطغيان والشمولية" المدعومين من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

حشد دولي لحماية الشعب الفلسطيني

وحث بيترو الدول "التي ترفض الإبادة الجماعية" على تعبئة قوة مسلحة لحماية الفلسطينيين والحفاظ على حياتهم، معتبرًا أن التحرك العسكري أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد الشعب الفلسطيني.

تشابه مع الموقف الإندونيسي

تأتي تصريحات الرئيس الكولومبي متماشية مع ما أعلنه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي أبدى استعداد بلاده لإرسال 20 ألف جندي ضمن قوة محتملة للنشر في غزة، في خطوة تؤكد تزايد الأصوات الداعية إلى تدخل عسكري دولي لحماية الفلسطينيين.

رد فعل الولايات المتحدة

على الجانب الآخر، غادرت الوفود الأمريكية قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب بيترو، في ما بدا أنه احتجاج على انتقاده المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يعكس حساسية الموقف السياسي وتباين المواقف الدولية بشأن القضية الفلسطينية.