نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهاجم شبكة ABC بعد إعادة جيمي كيميل ويهدد بملاحقتها قضائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة ABC بسبب قرارها إعادة المذيع جيمي كيميل إلى برنامجه "جيمي كيميل لايف!"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "خطأ فادحًا بحق أمريكا والأمريكيين".

جاء ذلك في منشور نشره ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الثلاثاء.

انتقادات لاذعة لأداء كيميل

أعرب ترامب عن دهشته من عودة كيميل، قائلًا: "لماذا يريدون عودة شخص أداؤه ضعيف جدًا وغير مضحك، ويعرض الشبكة للخطر بإظهاره صورة ديمقراطية مضللة بنسبة 99%".

وأضاف أن جمهور كيميل قد اختفى وأنه "لم يمتلك الموهبة في الأساس"، مؤكدًا أن قرار الشبكة يعكس انحيازًا سياسيًا واضحًا.

اتهامات بالدعم غير القانوني للديمقراطيين

اتهم ترامب شبكة ABC بأنها تمثل ذراعًا للحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن محتوى كيميل يعد بمثابة "مساهمة غير قانونية كبيرة في الحملة الانتخابية".

وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشبكة، ملمحًا إلى أن التجربة قد تكون مربحة، حيث قال: "في المرة الأخيرة التي لاحقتهم فيها، منحوني 16 مليون دولار.. ويبدو أن الأمر هذه المرة سيكون أكثر ربحية".

خلفية قرار عودة البرنامج

ويعد هذا الهجوم أول رد علني لترامب منذ إعلان شبكة ABC عودة برنامج "جيمي كيميل لايف!" بعد فترة توقف. وكانت الشبكة قد علقت البرنامج سابقًا على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها كيميل عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، والتي اعتبرها كثيرون "تفتقر للإحساس".

وأثار ذلك موجة من الغضب داخل الأوساط المحافظة، خاصة بين أنصار حركة "ماجا" الداعمة لترامب.