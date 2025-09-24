العالم اليوم - الكرملين يرد على إهانة ترامب.. "روسيا دب وليست نمرا"

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يرد على إهانة ترامب.. "روسيا دب وليست نمرا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:28 مساءً - رد الكرملين، الأربعاء، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة "آر بي سي" إن "روسيا دب وليست نمرا من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدّر في الوقت نفسه "جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

استقرار اقتصادي رغم التحديات

وشدد بيسكوف على أن الاقتصاد الروسي "يحافظ على استقراره" رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود "مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية"، لكنه أكد أن موسكو قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.

لا بديل عن استمرار العمليات

وأكد الناطق باسم الكرملين أن "روسيا لا تملك أي بديل عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة" التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الأهداف التي أعلنها بوتين منذ البداية لا تزال قائمة، وهي "ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها لأجيال مقبلة".

التقدم الميداني

وفي الملف العسكري، قال بيسكوف إن القوات الروسية "تتقدم على جميع الجبهات"، معتبرا أن "مسار الحرب واضح" وأن موسكو ماضية في استراتيجيتها، وذلك رداً على تصريحات ترامب التي رجح فيها أن تتمكن أوكرانيا من استعادة جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا.