العالم اليوم - تبلغ أكثر من 100 عام.. فلسطينية تنزح قسرا إلى جنوب غزة

انتم الان تتابعون خبر تبلغ أكثر من 100 عام.. فلسطينية تنزح قسرا إلى جنوب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:28 مساءً - أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء ، بأن امرأة تبلغ من العمر أكثر من 100 عام نزحت قسراً إلى جنوب قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك إن المرأة اسمها جازية وهي تتمنى أن "يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان".

ونقلت الأونروا عن جازية تفاصيل عن رحلة نزوحها حيث قالت "كنت جالسًة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف".

ورغم إصرار الكثير من سكان مدينة غزة على البقاء في ظل استمرار العمليات العسكرية والدعوات الإسرائيلية بالإخلاء، إلا أن مئات الالاف فروا.

ويواصل الغزيون الفرار من المدينة ومناطق أخرى في القطاع باتجاه منطقة المواصي الساحلية، هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل، وسط أوضاع إنسانية متردية أبرزها النقص الحاد في الغذاء.

ويضطر النازحون للوقوف لساعات طويلة في طوابير أمام المطابخ الخيرية أملا في الحصول على وجبات بسيطة بالكاد تكفي لسدّ جوع أسرهم، وسط ظروف معيشية بالغة القسوة.