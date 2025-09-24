نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات متتالية، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية علنية وسط إجراءات أمنية مشددة.

استشهاد شاب فلسطيني في جنين

وفي تطور متصل بالأحداث الميدانية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (19 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنزا جنوب جنين.

وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في شوارعها، وأغلقت الدوار الرئيسي في عنزا، الأمر الذي أعاق حركة السير على الطريق الرابط بين نابلس وجنين.

مداهمات واسعة لقرى وبلدات جنوب جنين

إلى جانب ذلك، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها، حيث شنت حملة مداهمات واسعة طالت عدة بلدات وقرى جنوب جنين، من بينها يعبد وصانور وأم دار، حيث قام الجنود الإسرائيليون باقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين الأهالي.

تصاعد الاعتداءات في القدس والضفة

ويأتي اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى واستشهاد الشاب في جنين في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم حالة الاحتقان الشعبي، ويهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة.