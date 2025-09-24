نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إعلام إيراني نقلا عن رئيس البرلمان: إسرائيل أرادت تنفيذ عملية مشابهة لعملية البيجر ضد حزب الله منذ 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام إيراني، نقلا عن رئيس البرلمان، بأن إسرائيل أرادت تنفيذ عملية مشابهة لعملية البيجر ضد حزب الله منذ 5 سنوات.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".