إيران تبدأ بإعادة بناء مواقع الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل حسب ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إيران، بإعادة بناء مواقع الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل حسب ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".