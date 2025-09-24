نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس وزراء اليابان: اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين أصبح "مسألة وقت فقط"، مشيرًا إلى أن بلاده تنظر إلى هذا القرار باعتباره استحقاقًا سياسيًا وأخلاقيًا، وليس خيارًا محل جدل.

وأعرب إيشيبا عن سخطه من تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي عكست رفضًا قاطعًا لمفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

موقف اليابان من الاعتراف بفلسطين

قال إيشيبا إن ما يقرب من 80% من أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بدولة فلسطين، وقد انضمت دول كبرى مثل بريطانيا وكندا وفرنسا إلى قائمة المؤيدين خلال الأسبوع الجاري، بعد مرور نحو عامين على الغارات الإسرائيلية على غزة.

وأكد أن بلاده ترى أن السؤال لم يعد "هل سيتم الاعتراف بفلسطين"، بل "متى سيتم ذلك"، مشددًا على رفض طوكيو لاستمرار الإجراءات الأحادية من جانب الحكومة الإسرائيلية.

تحذيرات ومطالب يابانية

وحذر رئيس الوزراء الياباني من أن بلاده قد تضطر لاتخاذ خطوات إضافية إذا واصلت إسرائيل إغلاق الباب أمام حل الدولتين، داعيًا في الوقت نفسه إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

كما أدان بأشد العبارات الهجوم البري الأخير للقوات الإسرائيلية على مدينة غزة، مؤكدًا أن اليابان تضع السلام الدائم في مقدمة أولوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا.

نزع السلاح النووي ودور اليابان

على صعيد آخر، شدد إيشيبا على التزام بلاده بالعمل من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مع التأكيد على أهمية الردع النووي الأمريكي في ظل التحديات الأمنية التي تواجه اليابان بسبب قربها من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وأضاف أن اليابان، بصفتها الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي خلال الحرب العالمية الثانية، لديها مسؤولية خاصة في نقل مخاطر السلاح النووي للعالم.

إصلاح مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة

وخلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شدد إيشيبا على "الضرورة الملحة" لإصلاح مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أعرب جوتيريش عن أمله في أن تلعب اليابان دورًا فاعلًا في هذا الملف، مؤكدًا التعاون بين الجانبين في مجالات نزع السلاح النووي، ومواجهة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، إضافة إلى قضية اختطاف مواطنين يابانيين.