العالم اليوم - تاتا الهندية تفتتح مصنعا للمركبات المدرعة في المغرب

انتم الان تتابعون خبر تاتا الهندية تفتتح مصنعا للمركبات المدرعة في المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 01:51 مساءً - افتتحت شركة تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد الهندية التابعة لمجموعة تاتا الثلاثاء مصنعا بالقرب من الدار البيضاء لإنتاج المركبات القتالية المدرعة في خطوة تتسق مع جهود المغرب لتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلي.

وقالت إدارة الدفاع الوطني المغربية إن المصنع سينتج مركبات مدرعة لصالح الجيش المغربي وللتصدير إلى جميع أنحاء إفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 35 بالمئة مع خطط لزيادتها إلى 50 بالمئة، مما يعزز هدف المغرب في تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

تتزامن الخطوة مع سعي المغرب، الذي يمتلك واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في إفريقيا، لتوطين الصناعات العسكرية.

ففي يونيو الماضي أقرت البلاد تشريعا لتحفيز الصناعات الدفاعية المحلية بهدف تلبية احتياجات قواتها المسلحة وتقليل الواردات.

ولم تعلن إدارة الدفاع تكلفة المشروع أو طاقته الإنتاجية.

ويأتي افتتاح مصنع تاتا في أعقاب اتفاق ثنائي تم توقيعه الاثنين الماضي بين المغرب والهند لتعميق التعاون الدفاعي، بما في ذلك التدريب المشترك والإنترنت المرتبط بقطاع الدفاع والطب العسكري والتعاون الصناعي. وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع الهندي إلى الرباط.