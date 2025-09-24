نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب بريطانى يكشف للجارديان تفاصيل انهيار مستشفيات غزة وسط القصف الإسرائيلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من أن النظام الصحي في قطاع غزة يشهد انهيارًا شبه كامل، مع خروج عدد من المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، خاصة في شمال القطاع.

وأكدت الصحيفة أن هذا الوضع يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع الكهرباء والاتصالات عن مناطق واسعة، مما جعل الطواقم الطبية تعمل في ظروف وصفت بأنها "كارثية".

مستشفيات غزة بين الانهيار وتدفق المصابين

قالت الطواقم الصحية إن المستشفيات القليلة العاملة في وسط وجنوب القطاع لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المصابين والنازحين من شمال غزة.

ففي مجمع ناصر الطبي بخان يونس والمستشفيات الميدانية بمنطقة المواصي، يكافح الأطباء لتقديم الرعاية وسط تدفق غير مسبوق للجرحى.

وأوضح الأطباء أن معظم المصابين يعانون من جروح الانفجارات والرصاص، فضلًا عن إصابات قديمة ملوثة نتيجة سوء الرعاية الطبية.

شهادة الطبيب البريطانى مارتن جريفيثز

كشف الدكتور مارتن جريفيثز، استشاري جراحة الإصابات في مستشفى بارتس بلندن، والذي تطوع للعمل في غزة منذ أسبوعين، أن قسم الطوارئ في المستشفى الميداني استقبل 160 مصابًا في ليلة واحدة، بينما توجه 600 شخص إلى عيادة صغيرة تفتقر إلى الإمكانات.

وأكد أن "الجميع يعانون من الجوع وسوء التغذية، وفقدوا منازلهم وأحباءهم، والكل يعيش في حالة خوف شديد، بينما لا يتوافر أي شيء لعلاجهم".

أوضاع النازحين وأطفال غزة

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، اضطر نحو 320 ألف شخص لمغادرة مدينة غزة تنفيذًا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، بينهم مرضى وأطفال يعانون من سوء التغذية.

وأوضح جريفيثز أن معظم المحولين إلى المستشفيات هم من الأطفال والشباب، مؤكدًا أن تدفق المصابين في تزايد مستمر في وقت لا توجد فيه إمدادات كافية لإنقاذ حياتهم.

الوضع الكارثى في مستشفى ناصر

في مستشفى ناصر، الذي يعد المركز الطبي الرئيسي الوحيد العامل في غزة، يتم علاج المرضى في ممرات أجنحة الأطفال بعد امتلاء الأسرة بالكامل.

وقال محمد صقر، مدير التمريض بالمستشفى: "الوضع كارثي، لقد وصلنا إلى أقصى حدودنا، جميع الموظفين منهكون ونفتقر إلى الإمدادات الأساسية".

وأضاف أن إسرائيل أصدرت أوامر بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، مما زاد من تعقيد الأزمة.

تعليق خدمات المستشفيات وإغلاق المرافق

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة تعليق الخدمات في مستشفيين بمدينة غزة، هما مستشفى الرنتيسي للأطفال الذي تضرر بشدة جراء القصف، ومستشفى العيون.

وأوضحت الوزارة أنه لم يعد هناك طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إلى المرافق الصحية، وهو ما يضع حياة آلاف الأشخاص على المحك.