عاجل- 49.7% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر من 2025

أحمد جودة - القاهرة - البنك المركزي: 23.2 مليار دولار تحويلات حتى يوليو 2025

الاقتصاد

الأربعاء 24/سبتمبر/2025 - 01:56 م 9/24/2025 1:56:48 PM

تحويلات المصريين بالخارج
  •  49.7% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر من 2025
  • البنك المركزي: 23.2 مليار دولار تحويلات حتى يوليو 2025

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (يناير – يوليو 2025)، حيث ارتفعت بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أعلى مستوى تاريخي في يوليو 2025

وأشار البيان إلى أن شهر يوليو وحده شهد طفرة لافتة، إذ سجلت التحويلات نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بشهر يوليو 2024، والذي بلغت فيه التحويلات 3.0 مليارات دولار.
ويُعد هذا الرقم أعلى مستوى شهري يتم تسجيله في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج.

دلالات اقتصادية إيجابية

يعكس هذا الارتفاع المتسارع في تحويلات المصريين بالخارج الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وزيادة حجم التدفقات النقدية بالعملة الصعبة، مما يساهم في دعم استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

مستقبل التحويلات

تتوقع مؤسسات اقتصادية أن يستمر هذا الزخم خلال الشهور المقبلة، مدفوعًا باستقرار السياسات النقدية وزيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصري.

