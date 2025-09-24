نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... موعد مرتقب يترقبه آلاف السعوديين.. كيف تستعلم عن المكرمة الملكية لعام 1446هـ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد صرف الدعم السنوي الذي يقدّمه خادم الحرمين الشريفين، ارتفعت وتيرة البحث بين المواطنين في المملكة العربية السعودية حول المكرمة الملكية لعام 1446هـ، خاصة ما يتعلق بشروط الاستحقاق وآلية الاستعلام عبر المنصات الرسمية.

المكرمة الملكية تُعد من أبرز صور الدعم المباشر الذي تقدمه القيادة السعودية للأسر محدودة الدخل، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية في أوقات موسمية مهمة مثل شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى، حيث يزداد الإنفاق وتزداد حاجة الأسر إلى المساندة المالية.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية إلكترونية ميسّرة للاستعلام عن مدى الأهلية، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

من قائمة الخدمات، اختيار "خدمة المكرمة الملكية".

الاطلاع على حالة الأهلية والتأكد من استحقاق المبلغ المخصص.

في حال الموافقة، تصل رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل لدى النظام.

متابعة حالة الصرف من خلال الحساب البنكي المرتبط بنظام الضمان الاجتماعي.

كما أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الاعتراضات أو الاستفسارات عند الحاجة.

شروط الاستحقاق للمكرمة الملكية 1446هـ

أعلنت الوزارة عددًا من الضوابط التي يجب أن تتوفر في المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا:

أن يكون المستفيد مسجّلًا رسميًا ضمن برنامج الضمان الاجتماعي.

تحديث البيانات الشخصية والمالية عبر المنصة الإلكترونية بشكل كامل.

ألا يمتلك المستفيد سجلًا تجاريًا أو دخلًا شهريًا يتجاوز الحد المسموح به.

الإقامة الدائمة داخل المملكة وعدم مغادرتها لفترات طويلة بلا مبرر.

التحقق من بيانات الأسرة (عدد الأفراد – الحالة الاجتماعية).

منع تكرار الطلب من نفس الشخص أو الأسرة في نفس العام.

وأكدت الوزارة أن دراسة الحالات تتم بشكل فردي ودقيق لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين فقط، وفق آليات رقابية متطورة.

أهمية المكرمة الملكية

تلعب المكرمة الملكية دورًا بارزًا في تعزيز التوازن الاجتماعي داخل المملكة، حيث تمثل مصدر دعم مباشر للفئات المحتاجة، وتخفف من الضغوط الاقتصادية في مواسم الأعياد، بما يعكس اهتمام القيادة السعودية بدعم الفئات الأضعف وتوفير حياة كريمة لهم.

المكرمة الملكية لعام 1446هـ ليست مجرد دعم مالي موسمي، بل رسالة اجتماعية تؤكد التزام الدولة بمساندة مواطنيها في مواجهة تحديات المعيشة. وللاستفادة منها، على المستفيدين الإسراع في تحديث بياناتهم ومتابعة المنصة الرسمية للوزارة بشكل مستمر.