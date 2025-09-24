نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ختم استثنائي يثير دهشة المسافرين عبر المنافذ الدولية في السعودية.. ما قصته؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لمسة وطنية مميزة، كشفت وزارة الداخلية السعودية عبر المديرية العامة للجوازات عن إطلاق ختم خاص بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، يحمل الهوية البصرية لهذا اليوم الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

ويتم طباعة هذا الختم الجديد على جوازات المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الدولية، ليكون شاهدًا رسميًا وذكرى وطنية ترافق كل زائر أو مواطن في هذه المناسبة الغالية.

هوية بصرية وروح وطنية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تصميم الختم جاء متناغمًا مع الهوية البصرية لليوم الوطني 95، ليجسد قيم الوحدة والانتماء والفخر بتاريخ المملكة. واعتبرت أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في توظيف الوسائل الرمزية المبتكرة لإبراز رموز الوطن في الداخل والخارج.

أثر إيجابي على المسافرين

المبادرة لاقت إشادة واسعة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث رأى كثيرون أنها تضيف بعدًا إنسانيًا ووطنيًا للتجربة، وتجعل من لحظة السفر نفسها جزءًا من الاحتفال باليوم الوطني. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ صورة المملكة أمام العالم كدولة تعتز بجذورها التاريخية وتحتفي بهويتها، مع انفتاحها على العالم.

ضمن فعاليات اليوم الوطني

الختم الجديد يأتي كجزء من سلسلة واسعة من الفعاليات التي تشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لإحياء اليوم الوطني، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على تعزيز الهوية الوطنية وتطوير تجربة المواطن والزائر.

اليوم الوطني.. عهد متجدد

ويعد اليوم الوطني مناسبة جامعة لكل السعوديين، يجددون فيها الولاء للقيادة ويحتفون بذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – قبل 95 عامًا. كما يشكل فرصة لإبراز ما تحقق من منجزات وما ينتظر المملكة من مستقبل واعد على المستويين الإقليمي والدولي.

لمسة رمزية بروح مبتكرة

بهذا الختم، أثبتت المديرية العامة للجوازات أن دورها لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليكون شريكًا فاعلًا في تعزيز الهوية الوطنية، وإيصال رسائل رمزية مؤثرة إلى كل مسافر يحمل جوازًا مختومًا بهذه البصمة الوطنية الفريدة.

الختم الجديد على الجوازات السعودية ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة وطنية مُلهمة تعكس اعتزاز المملكة بتاريخها العريق، وتحوّل لحظة السفر إلى تجربة توثق في الذاكرة كجزء من احتفالات اليوم الوطني.