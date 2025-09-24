نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لأكثر من 65 ألف شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 65،419 قتيلا و167،160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في تقرير الوزارة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 37 قتيلا منهم 4 تم انتشالهم من تحت الأنقاض و175 إصابة جديدة.

فيما بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 12،823 قتيلا و54،944 إصابة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة و20 إصابة من ضحايا المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2،531 قتيلا وأكثر من 18،531 إصابة.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.