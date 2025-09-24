نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في مدينة نوفوروسيسك الروسية جراء هجوم أوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتييف أن مسيرات أوكرانية هاجمت مدينة نوفوروسيسك، وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وكتب كوندراتييف: "تعرضت مدينة نوفوروسيسك عصر اليوم لهجوم مروع شنه نظام كييف. هاجمت طائرات مسيرة مركز المدينة في وضح النهار. وللأسف، سقط ضحايا".

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة هاجمت "الجزء المركزي من المدينة"، قرب فندق نوفوروسيسك.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، قتل شخصان وجرح ثلاثة آخرون. وتضررت 5 مبان، بما في ذلك مبان سكنية، بالإضافة إلى فندق. ولا تزال عمليات التصدي للهجوم مستمرة.

وأعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية المفوض لشؤون جرائم نظام كييف أمس أن 24 مدنيا قتلوا وجرح 121 آخرون، بينهم 3 قاصرين، جراء قصف الجيش الأوكراني لأراضي روسيا خلال آخر أسبوع.

وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق بروسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.