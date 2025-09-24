العالم اليوم - طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية تتعرض للتشويش قرب روسيا

انتم الان تتابعون خبر طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية تتعرض للتشويش قرب روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن طائرة عسكرية كانت تقل وزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، تعرضت في وقت مبكر من صباح الأربعاء لخلل في نظام تحديد المواقع (GPS)، أثناء تحليقها قرب جيب كالينينغراد الروسي، وذلك خلال توجهها إلى ليتوانيا.

ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وكانت الطائرة تقل أيضا عددا من أقارب الطيارين الإسبان المشاركين في مهمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجناح الشرقي للتحالف، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، عقب إسقاط بولندا لطائرات مسيّرة انتهكت مجالها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع أن المهمة الإسبانية، المعروفة باسم "فيلكاس" – وهي كلمة ليتوانية تعني "الذئب" – اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق، في إطار عمليات المراقبة الجوية المشتركة للناتو.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية: "كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظرا لكون طائرتنا مزودة بنظام ملاحة مشفر، لم تتأثر بالخلل".

وبحسب جدول أعمال الحكومة الإسبانية، من المقرر أن تعقد روبليس اجتماعاً ثنائيا مع نظيرتها الليتوانية، دوفيلي شكاليني، اليوم، خلال زيارتها إلى قاعدة "شولاي" الجوية.

وفي تصريح أدلى به أحد القادة العسكريين على متن الطائرة للصحفيين المرافقين للوزيرة، أشار إلى أن مثل هذه الحوادث "شائعة عند الطيران قرب كالينينغراد"، سواء بالنسبة للطائرات المدنية أو العسكرية، مؤكدا أن الطائرة الإسبانية مزودة أيضا بنظام ملاحة عسكري عبر الأقمار الاصطناعية يتيح تجاوز مثل هذه التحديات التقنية.