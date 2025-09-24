العالم اليوم - الرئيس الإيراني: لن نسعى أبدا لصنع قنبلة نووية

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الإيراني: لن نسعى أبدا لصنع قنبلة نووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:16 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية واحتمال إعادة فرض عقوبات أممية على طهران خلال أيام.

وقال بزشكيان: "أعلن مجددا أمام هذه الجمعية أن إيران لم ولن تسعى أبداً إلى صنع قنبلة نووية. نحن لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

واتهم "الترويكا الأوروبية" بالتحرك لإعادة فرض العقوبات "بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية"، مشدداً على أن بلاده تتمسك بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني قبل أيام من انتهاء مهلة مدتها 30 يوما أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس الماضي، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في حال عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. وتنتهي هذه المهلة في 27 سبتمبر الجاري.

واتهمت الدول الأوروبية الثلاث إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وأشارت القوى الأوروبية إلى إمكانية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، بشرط أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعالج المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى انخراطها في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

"الأمن لا يتحقق بتغليب لغة القوة"

من جهة أخرى، ذكر بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الأمن لا يتحقق بتغليب لغة القوة"، مشيرا إلى أن "محاولات زرع الفتنة في صفوف الشعب الإيراني باءت بالفشل".

وأشار إلى أن "هناك إبادة جماعية في غزة وانتهاك لسيادة لبنان ومحاولات لتقسيم سوريا".