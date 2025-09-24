نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك إسبانيا: لا يمكن الصمت أكثر عن قتل المدنيين والتجويع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر العاهل الإسباني فيليب السادس الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، داعيا إلى عدم الصمت أو غض الطرف عن تدمير إسرائيل للمدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في القطاع.

وقال العاهل الإسباني في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء: "لا يمكن أن نغض الطرف عن قتل المدنيين وتهجير مئات الآلاف في قطاع غزة، ونطالب إسرائيل بوقف القتل في غزة وتطبيق القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "لا غنى عن الأمم المتحدة في ظل الأزمات الكثيرة الحالية، كما نقر بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن نطالبها بوقف انتهاكاتها ونطالب بإطلاق سراح كل الرهائن، وإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة فورا".

كما أوضح أنه "على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين".

وقال: "يقلقنا تراجع الديمقراطية والابتعاد عن القيم الأساسية للتعايش بسلام بين كل الشعوب، واعترافنا بدولة فلسطينية ينبغي أن يساعد على إحلال السلام في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأكد على "استمرار بلاده في دعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

يذكر أن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، قد أعلن في وقت سابق، حزمة قرارات تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسبانية "رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل".

كما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة عاجلة، لكن الأهم هو أن يكون هناك شعب فلسطيني حاضر في الدولة التي يفترض الاعتراف بها، منتقدًا استمرار القصف العشوائي على سكان غزة.