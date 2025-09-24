نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلاوسوف: ما يصل إلى 80% من مهام العملية العسكرية الخاصة تنفذ باستخدام المسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، أن نحو 80% من المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تنفذ باستخدام المسيرات، مؤكدا أن النجاح يعتمد على خبرة التحكم الفعال في المسيرات.

وترأس وزير الدفاع الروسي اجتماعا حول تطوير أنظمة التحكم في المسيرات وتحسين كفاءتها. وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من وزارة الدفاع الروسية.

وقال وزير الدفاع الروسي: "أظهرت تجربة العملية العسكرية الخاصة أن استخدام المسيرات والأنظمة غير المأهولة قد ازداد بشكل كبير مؤخرا، وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة، تنفذ ما يصل إلى 80% من مهام إطلاق النار باستخدام المسيرات".

وأشار بيلاوسوف، إلى أن "نجاح العملية العسكرية الخاصة يعتمد إلى حد كبير على التحكم الفعال في المسيرات".

كما أكد بيلاوسوف، أن "قضايا تحسين التحكم أصبحت أولوية". موضحا أن "ذلك كله مدرج على جدول الأعمال".