نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسعاف الإسرائيلي يعلن إصابة 20 شخصًا بينهم حالات خطيرة إثر الهجوم اليمني على إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية إصابة 20 شخصا إثر سقوط طائرة مسيرة يمنية في منطقة سياحية في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" في بيان: "عدد المصابين في إيلات ارتفع إلى 20 مصابا، بينهم رجلان في الستينيات من العمر في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، و17 بإصابات طفيفة بشظايا وكدمات في الأطراف".

وأشارت إلى أن المصاب بحالة خطيرة يعاني من بتر جزئي في الأطراف العلوية، والمصاب بحالة متوسطة أصيب بشظاية في الصدر، كما لفتت وسائل إعلام عبرية إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في أسباب فشل الاعتراض عبر منظومة "القبة الحديدية"، حيث أُطلقت صواريخ اعتراض نحو الطائرة المسيرة التي حلقت على ارتفاع منخفض جدا فوق المدينة.

وأضافت مصادر عسكرية أن هذا التكتيك بات سمة متكررة في هجمات "أنصار الله" الأخيرة، إذ تحلق المسيرات على علوّ منخفض شبيه بالصواريخ المجنحة، ما يؤخر رصدها ويجعل إسقاطها أكثر صعوبة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيق الأولي أظهر أن صاروخين على الأقل من القبة الحديدية فشلا في اعتراض المسيرة التي سقطت في إيلات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عمليات إجلاء بالطيران المروحي ستجري لعدد من المصابين إلى المستشفيات في وسط إسرائيل بسبب اكتظاظ المصابين في مستشفى إيلات.

ويأتي الهجوم الجديد بعد أقل من أسبوع على انفجار هز أحد الفنادق في مدينة إيلات "أم الرشراش"، بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله من اليمن.