نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تتعهد بتسليم العراق بطاريات للدفاع الجوي مطلع العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء حرص العراق على تطوير التعاون مع كوريا الجنوبية ولا سيما في مجال التسليح.

وقال السوداني خلال استقباله وزير دفاع كوريا الجنوبية أهن جيوباك "أن لدى الحكومة خطة وبرنامجا بملف التسليح وأولوياته تندرج ضمن الاتفاقات الموقعة بين البلدين، والعمل على تطويرها عبر اعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيا في برنامج الدفاعات ومنظومة الدفاع الجوي". حسب بيان للحكومة العراقية.

وثمن مواقف كوريا الجنوبية الداعمة للعراق بمختلف المراحل ومنها خلال حربه ضد الإرهاب.

وأكد رئيس الحكومة العراقية "أن العلاقات الثنائية يجب أن تكون شاملة خصوصا في ظل ما يشهده العراق من حملات تنمية وإعمار وضرورة مضاعفة عدد الشركات الكورية الجنوبية الرصينة للعمل داخل البلاد وفي مختلف القطاعات.

كما أكد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مراحل أكثر تطورا، ولا سيما عبر تبادل الزيارات الرسمية، والتحضير لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين قريبا.

وأكد الوزير الكوري على استمرار العمل والتنسيق لتسليم العراق بطاريات للدفاع الجوي مطلع العام المقبل وفق الرؤى الاستراتيجية للحكومة ومنها رؤية العراق 2050، ومشروع طريق التنمية، وهو ما عكس نظرة ايجابية في كوريا الجنوبية وفي العديد من دول العالم على تقدم العراق وازدهاره.

وحسب البيان حضر اللقاء وزير نظم التسليح في كوريا الجنوبية سيوك جونكن والسفير الكوري الجنوبي لدى العراق.