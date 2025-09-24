نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يلتقى وزير خارجية البرتغال ويشيد باعتراف لشبونة بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بوزير خارجية البرتغال على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب أبو الغيط خلال اللقاء عن تقدير جامعة الدول العربية لموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية وقرارها المهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد أن هذه الخطوة التاريخية تضع البرتغال في مصاف الدول الأوروبية والغربية التي تتبنى مواقف عادلة ومتوازنة تجاه القضية، كما ثمّن نجاح لشبونة في الوقت نفسه في التوفيق بين هذا الموقف ودورها كعضو بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2027-2028.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إلى أن اللقاء تطرق إلى تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وما يخلّفه من أزمات إنسانية وانعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة. وأكد الطرفان على أن الحل السياسي العادل يقوم على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف تصدير السلاح والذخائر التي تُستخدم في قتل المدنيين الأبرياء في غزة، حيث لفت أبو الغيط إلى ما قامت به لشبونة في هذا الصدد من خطوات جادة مشابهة لما قامت به دول أوروبية أخرى خلال الأشهر الماضية.

كما اتفق أبو الغيط ووزير الخارجية البرتغالي على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية والحاجة إلى توحيد المواقف الدولية لوقف نزيف الدم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.