نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إطلاق قافلة "زاد العزة" الـ 42 بحمولة 3400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الخميس إطلاق القافلة رقم 42 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، والتي تتجه إلى قطاع غزة محملة بنحو 3400 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها أهالي القطاع.

محتويات القافلة

تضمنت القافلة أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية والدقيق، إلى جانب 700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية والخيام، بالإضافة إلى 160 طن سولار لتلبية احتياجات عاجلة في غزة.

جهود مصر المتواصلة لدعم غزة

يأتي هذا في إطار الدور المصري المستمر في تقديم الدعم الغذائي والإغاثي، حيث يعمل الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة منذ بداية الأزمة.

وأكدت الجمعية أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري نهائيًا، مع استمرار حالة التأهب داخل المراكز اللوجستية لدخول المساعدات.

نصف مليون طن مساعدات منذ بداية الأزمة

وأشار الهلال الأحمر إلى أن حجم المساعدات التي تم إدخالها عبر مصر إلى غزة تجاوز نصف مليون طن منذ اندلاع الأزمة، بجهود 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة لتأمين تدفق الدعم للأشقاء في القطاع.