دبوس "المفتاح" على صدر محمود عباس يثير غضب إسرائيل بالأمم المتحدة

أحمد جودة - القاهرة - أثار دبوس على شكل مفتاح ارتداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة جدلًا واسعًا، بعدما اعتبرته الخارجية الإسرائيلية "رمزًا لمحو إسرائيل" واتهمت عباس بـ "الازدواجية الخطيرة".

وفي منشور عبر منصة X، قالت الخارجية الإسرائيلية إن الدبوس يمثل "إيحاءً لطوفان جديد"، في إشارة إلى وصف حركة حماس لهجوم 7 أكتوبر بـ "طوفان الأقصى"، معتبرة أن عباس يسعى تحت شعار حل الدولتين إلى "إغراق إسرائيل بملايين اللاجئين الفلسطينيين".

خلفية رمزية للمفتاح

المفتاح الذي وضعه عباس على سترته يحمل دلالة تاريخية ترتبط بالنزوح الجماعي للفلسطينيين عام 1948، ويجسد رمزية حق العودة للأرض التي هُجر منها الشعب الفلسطيني بعد إعلان قيام إسرائيل.

كلمة عباس أمام الأمم المتحدة

ألقى الرئيس الفلسطيني كلمته في 22 سبتمبر عبر تقنية الفيديو، خلال مؤتمر التسوية الفلسطينية الإسرائيلية المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد فيها:

أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة.

ضرورة أن تسلّم حماس والفصائل الفلسطينية سلاحها للسلطة الشرعية.

رفض التهجير القسري، مشيدًا بالموقفين المصري والأردني الداعمين للحقوق الفلسطينية.

المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والإفراج عن المحتجزين.

دعم دولي متزايد

أشار عباس كذلك إلى أن إعلان نيويورك الأخير شدد على وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا ذلك خطوة تعزز الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء العدوان.