عاجل- غارات إسرائيلية مكثفة على غزة تستهدف 170 موقعًا واستمرار المواجهات في المدينة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائراتها الحربية شنت خلال الساعات الماضية أكثر من 170 غارة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وقالت إن الهجمات استهدفت "عناصر ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة وبنية تحتية" مرتبطة بالمقاومة.

استمرار العمليات البرية في مدينة غزة

بالتوازي مع القصف الجوي، واصلت قوات الاحتلال عملياتها البرية داخل مدينة غزة، التي تعتبرها "آخر معاقل حركة حماس"، مؤكدة أنها فككت مواقع و"بنى تحتية" استُخدمت في شن هجمات وكمائن ضد الجنود، إلى جانب تدمير مستودعات أسلحة.

إعلان عن مواجهات وقتلى

أشار جيش الاحتلال في بيان نقلته صحيفة جيروزاليم بوست إلى أنه قتل مسلحًا كان يحمل عبوة ناسفة حاول تنفيذ هجوم وشيك شمال القطاع.

كما أعلن عن تفكيك منشآت فوق الأرض وتحتها، بينها موقع كمين يحتوي على عبوة متفجرة.

وفي جنوب القطاع، قالت قوات الاحتلال إنها قتلت عددًا من المقاومين الذين اقتربوا من مواقعها وشكلوا تهديدًا مباشرًا.