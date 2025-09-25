العالم اليوم - طلب قوي يفوق 4.6 مرات على صكوك الخزينة الإماراتية

انتم الان تتابعون خبر طلب قوي يفوق 4.6 مرات على صكوك الخزينة الإماراتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 02:33 مساءً - أعلنت وزارة المالية الإماراتية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح "مزاد صكوك الخزينة الإسلامية - T-Sukuk " المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر سبتمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.

وبحسب بيان صحفي صادر الخميس، شهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أغسطس 2028 ومايو2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.1 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.6 ضعف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.64% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و3.72% للشريحة المستحقة في مايو 2030 ، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 5 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.

كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

يذكر أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.