العالم اليوم - إصابة شخص جراء انفجار سيارة في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر إصابة شخص جراء انفجار سيارة في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 02:33 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، إن سيارة انفجرت في تل أبيب، مما أدى إلى إصابة رجل في الأربعينيات من عمره.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ولم تقدم القناة المزيد من التفاصيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يُشتبه في أن الدافع وراء الحادث جنائي". وأضافت: "أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عاما بانفجار وقع في سيارته أثناء سيرها في أحد شوارع جنوب تل أبيب". وأوضحت: "قدمت فرق نجمة داوود الحمراء العلاج للمصاب، وأفادت بأنه في وعيه".

