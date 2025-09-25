نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انفجار سيارة فى تل أبيب وإصابة إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بإصابة إسرائيلي جراء انفجار سيارة في شارع لاغوارديا بمدينة تل أبيب.

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي أنه يقدم العلاج لشخص أصيب نتيجة الانفجار، فيما هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة الانفجار أو دوافعه، في وقت شهدت فيه تل أبيب حالة من الاستنفار الأمني عقب الحادث.