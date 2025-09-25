نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاقتصاد الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة هدفه التضييق على الشعب الفلسطيني وخلق بيئة طاردة لهم في إطار سياسة الابتزاز السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إن إغلاق معبر الكرامة هدفه التضييق على الشعب الفلسطيني وخلق بيئة طاردة لهم في إطار سياسة الابتزاز السياسي.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".