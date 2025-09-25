نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالاس: القوى الساعية لنظام عالمي يسوده قانون القوة تتحول إلى قوى عظمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن القوى الساعية لنظام عالمي يسوده قانون القوة تتحول إلى قوى عظمى، وأن دول الاتحاد تشهد تراجعا للديمقراطية.

قالت كالاس، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي"، إن النظام العالمي يتغير فيما تواجه الديمقراطية أزمة.

وأضافت: "إن النظام العالمي يتغير. هذا أمر واضح تماما. الآن كل شيء يعتمد علينا: هل سنعمل معا أم لا؟".

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية أن "القوى التي تسعى إلى نظام عالمي يُسيّد فيه قانون القوة، تتحول بشكل متزايد إلى قوى عظمى... وفي الوقت نفسه، نحن نشهد تراجعا للديمقراطية".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي هو "ديمقراطية"، ولكن "والأسوأ من ذلك، أنه يتكون من 27 ديمقراطية"، وهو ما ينعكس بدوره سلبا على سرعة اتخاذ القرارات.

زيادة الإنفاق الدفاعي مهمة معقدة

وعلى صعيد متصل، أعلنت كالاس عن أن زيادة النفقات على الدفاع والبنية التحتية العسكرية على حساب البنود الأخرى في الميزانية "تمثل مهمة شديدة التعقيد".

وعلقت على خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي قائلة: "هذا أمر معقد للغاية. لا أحد يرغب في استثمار الأموال في المجال الدفاعي بسبب وجود العديد من الأولويات الأخرى التي تتطلب تمويلا مثل التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. لكن في حال اندلاع الحرب، ستفقد جميع هذه الأمور أهميتها."

هذا وتطرقت كالاس في حديثها مع "فورين بوليسي" إلى نظرة بروكسل لتدخّل ترامب في النزاع الأوكراني وتعامل بروكسل مع علاقتها بواشنطن، والخطوات القادمة في النزاع الأوكراني، وعلاقة أوروبا بالصين، والأزمة في الشرق الأوسط